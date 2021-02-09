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Понсе назвал сумму штрафа за опоздание в «Спартаке»

09 Февраля 2021, 11:15,

Аргентинский нападающий Эсекель Понсе, выступающий в составе московского «Спартака», рассказал о штрафах, которые ввел главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Есть штраф за опоздание. Даже если не увидел сообщение об изменении в расписании - платишь. Одна минута - сто евро. Я пару раз попадался», - передает слова 23-летнего футболиста Sport24.

В составе «красно-белых» Понсе выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Эсекель провел 17 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 19 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Эсекель Понсе
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