Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» хочет взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей

09 Февраля 2021, 10:59,

Московский «Спартак» подал иск в суд в отношении «Тамбова». Как рассказал представитель «красно-белых» Антон Фетисов, столичный клуб намерен взыскать с аутсайдера Премьер-лиги порядка 2,6 миллиона рублей.

«Они весной пользовались нашей базой и не оплатили. Должны были заплатить по договору 2594000 рублей от 30.09.20», - поведал директор по связям с общественностью «Спартака» изданию «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что «Тамбов» близок к банкротству и снятию с чемпионата России.

По итогам 19 туров РПЛ команда, набрав всего 13 баллов, занимает последнее место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Тамбов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола