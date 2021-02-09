«Спартак» хочет взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей

Московский «Спартак» подал иск в суд в отношении «Тамбова». Как рассказал представитель «красно-белых» Антон Фетисов, столичный клуб намерен взыскать с аутсайдера Премьер-лиги порядка 2,6 миллиона рублей.

«Они весной пользовались нашей базой и не оплатили. Должны были заплатить по договору 2594000 рублей от 30.09.20», - поведал директор по связям с общественностью «Спартака» изданию «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что «Тамбов» близок к банкротству и снятию с чемпионата России.

По итогам 19 туров РПЛ команда, набрав всего 13 баллов, занимает последнее место в турнирной таблице.