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«Спартак» вернулся в Россию после сборов в ОАЭ

09 Февраля 2021, 09:57,

Московский «Спартак» вернулся в Россию после двух тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Мы в Москве. 26 дней сборов, десятки тренировок, три товарищеских матча и одна цель - подготовиться к рестарту сезона! Дерби с «Динамо» уже менее чем через две недели», - говорится в клубном «Твиттере».

Напомним, что подготовительные сборы «красно-белых» проходили с 14-го по 24-е января и с 28-го января по 8-е февраля.

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет с московским «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России. Дерби пройдет 20-го февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва
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