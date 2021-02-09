«Спартак» вернулся в Россию после сборов в ОАЭ

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09 Февраля 2021, 09:57,
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Московский «Спартак» вернулся в Россию после двух тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.
«Мы в Москве. 26 дней сборов, десятки тренировок, три товарищеских матча и одна цель - подготовиться к рестарту сезона! Дерби с «Динамо» уже менее чем через две недели», - говорится в клубном «Твиттере».
Напомним, что подготовительные сборы «красно-белых» проходили с 14-го по 24-е января и с 28-го января по 8-е февраля.
Первый официальный матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет с московским «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России. Дерби пройдет 20-го февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва