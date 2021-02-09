«Спартак» вернулся в Россию после сборов в ОАЭ

Московский «Спартак» вернулся в Россию после двух тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Мы в Москве. 26 дней сборов, десятки тренировок, три товарищеских матча и одна цель - подготовиться к рестарту сезона! Дерби с «Динамо» уже менее чем через две недели», - говорится в клубном «Твиттере».

Напомним, что подготовительные сборы «красно-белых» проходили с 14-го по 24-е января и с 28-го января по 8-е февраля.

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет с московским «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России. Дерби пройдет 20-го февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.