Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Рондон ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

09 Февраля 2021, 09:45,

Форвард Саломон Рондон, правами на которого владеет китайский «Далянь Ифан», может вернуться в российскую Премьер-лигу. Об этом 31-летний венесуэльский нападающий сообщил журналистке Мари Ферро.

«Переезд в Россию? Скорее да, чем нет», - сказал Рондон.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщало, что Саломон ведет переговоры с московским ЦСКА.

Действующее трудовое соглашение форварда с китайским коллективом рассчитано до конца декабря 2022-го года.

Рондон известен в чемпионате России по выступлениям за казанский «Рубин» (2012-2014) и петербургский «Зенит» (2014-2015). В Европе венесуэлец поиграл за «Лас-Пальмас», «Малагу», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосе Соломон Рондон
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