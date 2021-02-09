Рондон ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

Форвард Саломон Рондон, правами на которого владеет китайский «Далянь Ифан», может вернуться в российскую Премьер-лигу. Об этом 31-летний венесуэльский нападающий сообщил журналистке Мари Ферро.

«Переезд в Россию? Скорее да, чем нет», - сказал Рондон.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщало, что Саломон ведет переговоры с московским ЦСКА.

Действующее трудовое соглашение форварда с китайским коллективом рассчитано до конца декабря 2022-го года.

Рондон известен в чемпионате России по выступлениям за казанский «Рубин» (2012-2014) и петербургский «Зенит» (2014-2015). В Европе венесуэлец поиграл за «Лас-Пальмас», «Малагу», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».