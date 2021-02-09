Один из лидеров «Шахтёра» отклонил предложение из России

Вингер донецкого «Шахтёра» Тайсон имел предложение от российского клуба. Об этом сообщает Globo Esporte. Однако название клуба, проявлявшего интерес к опытному бразильскому футболисту, не разглашается.

По данным источника, 33-летний атакующий полузащитник отказался от переезда в Россию. Также он отверг предложения от клубов из ОАЭ и Китая. Тайсон хотел бы вернуться в «Интернасьональ», в котором начинал карьеру.

За донецкий гранд бразилец выступает с 2013-го года. Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Тайсон принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.