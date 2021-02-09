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Один из лидеров «Шахтёра» отклонил предложение из России

09 Февраля 2021, 09:15,

Вингер донецкого «Шахтёра» Тайсон имел предложение от российского клуба. Об этом сообщает Globo Esporte. Однако название клуба, проявлявшего интерес к опытному бразильскому футболисту, не разглашается.

По данным источника, 33-летний атакующий полузащитник отказался от переезда в Россию. Также он отверг предложения от клубов из ОАЭ и Китая. Тайсон хотел бы вернуться в «Интернасьональ», в котором начинал карьеру.

За донецкий гранд бразилец выступает с 2013-го года. Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Тайсон принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Тайсон
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Комментарии (1)
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Super fanat
09 Февраля 2021, 10:22

Потерял он мотивацию играть в Шахтёре, зачем ему это забугорье? Да и ОАЭ то же. Ему бы на родину вернуться, раз европейская мечта не выгорела. А жаль, что не присоединился к когорте игроков Шахтёра, которые пошли на повышение, абсолютно этого заслуживал.

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