Хабиб Нурмагомедов мечтает поиграть в «Реале»

Завершивший карьеру боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет поиграть в футбол на профессиональном уровне.

В эфире «Матч ТВ» российский чемпион рассказал о своей любви к футболу, а также намекнул на то, что скоро может начать профессиональную футбольную карьеру. «Есть желание поиграть в футбол на профессиональном уровне, это моя мечта с самого детства!», - заявил Нурмагомедов. Также Хабиб рассказал о том, что хотел бы играть за мадридский «Реал». «Спартак» же он назвал «топом местного уровня».

Напомним, российский боец завершил свою карьеру в осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.