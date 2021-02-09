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Хабиб Нурмагомедов мечтает поиграть в «Реале»

09 Февраля 2021, 00:01,

Завершивший карьеру боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет поиграть в футбол на профессиональном уровне.

В эфире «Матч ТВ» российский чемпион рассказал о своей любви к футболу, а также намекнул на то, что скоро может начать профессиональную футбольную карьеру. «Есть желание поиграть в футбол на профессиональном уровне, это моя мечта с самого  детства!», - заявил Нурмагомедов. Также Хабиб рассказал о том, что хотел бы играть за мадридский «Реал». «Спартак» же он назвал «топом местного уровня».

Напомним, российский боец завершил свою карьеру в осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Спартак Москва, Реал Мадрид, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (2)
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0
Underdog
09 Февраля 2021, 01:10

PS,x-box,сега в конце-то концов....

0
ARTUR
09 Февраля 2021, 00:59

я уже начинаю беспокоится о его здоровье , все ли хорошо у него с реальностью ??

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