Страхи «Спартака»: Чего стоит травма Соболева московской команде

В воскресенье Александр Соболев не смог завершить товарищеский матч между «Спартаком» и «Ригой». Повреждение форварда всерьёз испугало «красно-белую» общественность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причине.

Кадры хромающего Александра Соболева довольно быстро облетели спартаковские твиттеры и телеграм-каналы. Ещё не было понятно, что с форвардом, но все были готовы к самым плохим новостям. Недавняя травма Соболева навевала мысли о рецидиве. Да и именно на этом поле три года назад Джикия порвал «кресты». Для Соболева все обошлось хорошо, но паника-то показательна.

У «Спартака» отсутствует глубина состава, и эту проблему клуб продолжает игнорировать. Ещё осенью было заметно, что «красно-белым» не хватает игроков для ротации, а с тех пор ситуация не улучшилась. Выздоровевший Глушенков отправился в аренду, Кокорина и вовсе продали, как бы к нему ни относились. К возобновлению сезона появится один легионер — либо Педро Роша, либо будет куплен Куинси Промес.

Так или иначе у «Спартака» явный недобор игроков в атаке. Особенно это будет заметно, если Доменико Тедеско перейдёт на схему с четырьмя защитниками., Тогда ещё одним вариантом в атаке станет Мозес, но количественно всё равно мало. С Ларссоном, Понсе, Соболевым, Бакаевым всего 6 игроков на 3-4 позиции. Конечно, может появиться Игнатов или Маркитесов, но едва ли их стоит рассматривать всерьёз.

Потери одного-двух футболистов (травмы или дисквалификации) неизбежно будут, и Тедеско лишится хоть какой-то альтернативы. Вероятно, он будет вынужден возвращаться к схеме с тремя центральными защитниками, просто потому что других вариантов не будет. Кутепов в роли нападающего — это всё же какой-то сюрреализм.

Удивительно, почему в такой ситуации «Спартак» так легко отпустил Глушенкова и не стремится найти какого-то паспортиста в группу атаки, легионерских-то вакансий уже нет. Понятно, что вариантов на рынке негусто, но «красно-белые» и не искали вовсе. Тут уж хоть Георгия Мелкадзе возвращай из аренды, вдруг «оживёт».

Можно ли было кем-то усилиться? Если речь именно про обойму, то варианты были. Можно было вернуть в Россию Станислава Ильютченко, который «раззабивался» в Южной Корее. В «Тамбове» неплохо выглядел Герман Онугха, которого теперь «Краснодар» отправил в аренду в Данию. В ФНЛ среди лучших бомбардиров сплошь россияне, да и Антон Зиньковский продолжает оставаться там. В целом варианты были, но их никто не рассматривал.

В текущем составе ставка «Спартака» во многом делается на то, что никто из игроков группы атаки не получит тяжёлую травму, а Понсе больше не будет получать красных карточек. Однако это риск, и прошлой осенью «красно-белые» уже страдали от кадрового дефицита. Сейчас же пора решающих матчей. Вот против «Динамо» в кубке страны «Спартаку» уже придётся играть без замены нападающего, и это большая проблема. Тедеско просто лишился плана В.

В общем, интерес к Промесу ясен. «Красно-белым» нужно усиление передней линии, но странно, что все мысли только о голландце. Даже с ним кадровый дефицит в атаке не исчезнет.

Андрей Центров