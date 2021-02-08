Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» предложил «Аяксу» три разные сделки по Промесу

08 Февраля 2021, 22:35,

«Спартак» предложил руководству «Аякса» сразу несколько способов совершения трансфера Куинси Промеса.

«Спартак» хочет перестраховаться из-за возможности преследования футболиста в Нидерландах по уголовному делу, поэтому продумал три возможных вида трансфера игрока:

- оплачиваемую аренду с обязательным выкупом в конце сезона;

- трансфер в рассрочку с возможностью ее прекратить, если игрока заставят вернуться в родную страну;

-  покупка по полной стоимости игрока, но с возможным возвратом ее части в аналогичном случае.

На данный момент «Спартак» не получил ответа от «Аякса» ни по одному из предложений, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес выходил на поле за «Аякс» 25 раз, забил 6 голов и сделал один ассист.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола