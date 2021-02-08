«Спартак» предложил «Аяксу» три разные сделки по Промесу

«Спартак» предложил руководству «Аякса» сразу несколько способов совершения трансфера Куинси Промеса.

«Спартак» хочет перестраховаться из-за возможности преследования футболиста в Нидерландах по уголовному делу, поэтому продумал три возможных вида трансфера игрока:

- оплачиваемую аренду с обязательным выкупом в конце сезона;

- трансфер в рассрочку с возможностью ее прекратить, если игрока заставят вернуться в родную страну;

- покупка по полной стоимости игрока, но с возможным возвратом ее части в аналогичном случае.

На данный момент «Спартак» не получил ответа от «Аякса» ни по одному из предложений, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес выходил на поле за «Аякс» 25 раз, забил 6 голов и сделал один ассист.