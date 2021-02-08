Лисакович: «Я три клуба сменил в Хорватии и везде играл полузащитника, не знаю почему»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович на клубном канале в YouTube поговорил о хорватском этапе карьеры.

- Твою самобытность по ходу карьеры очень многие не могли применить в нужное русло? Сергей Ташуев говорил, что ты игрок, который импровизирует, и он не завидует тому тренеру, который попробует встроить тебя в систему.

- Перестроение я ощутил на себе, наверное, когда был в Хорватии, потому что я понял, как это тяжело. Когда ты приходишь, в первую очередь ты всегда чужой человек. В России обычно мы похожи, русские, белорусы, один язык, ты можешь спросить, что тебе надо, а там совсем по-другому. Язык надо учить, ты другой, время проходит, ты что-то понимаешь, но все равно ты не можешь спросить или попросить помощи, когда просто не знаешь хорватского языка. Тяжело быть легионером, поменялось мнение обо всем.

- Почему Хорватия? Странный маршрут.

- Так получилось, спонтанно было.

- К тебе пришел агент и сказал, что есть вариант в Хорватии?

- Да, так и было, была команда - вторая команда «Динамо» Загреб. Сказали: «Давай в аренду на полгода». Я ответил согласием, знал тот футбол, мне интересно было, знал их игроков.

- Там молодых хорошо взращивают.

- Да. Я там играл правого полузащитника, это не моя позиция. Я не знаю, почему так. Я три клуба сменил в Хорватии и везде играл полузащитника, не знаю почему. У меня стиль игры, наверное, поменялся. Я там мог взять в центре поля взять мяч, пойти на троих, потерять, был более дриблер. А сейчас когда был в «Шахтёре», почувствовал вкус голов, стал нападающим. Сыграл там 25 матчей на позиции полузащитника, потом в «Шахтёре» играл чистого форварда и начал забивать.