Лисакович: «По 10 часов в день играл просто в футбол»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович на клубном канале в YouTube вспомнил об игре в футбол в детстве.

- У тебя было непростое детство. Ты родился в Минске, потом тебя воспитывали бабушка и дедушка, ты жил в 70 км от столицы, у тебя было два брата, вы играли в футбол. Ты много времени проводил на улице, как пацан?

- Да, самое лучше время моей жизни. У каждого человека детство - самый лучший период. У меня оно было - я каждый день, всегда и везде с братьями. В 9 тура встаешь, друзья собираешь, в футбол, на речку. У нас был маленький городок, тысяч 15, все друг друга знают. Ты утром встал, вечером пришел, тебя целый день не было. Где был, что было? Ты маленький еще был, бабушка и дедушка боялись на речку отпустить, они все равно волнуются. Мы погодки, считай. Мне 10, брату 8 и еще 6, это уже большая разница. Много было случаев, боженька берег, очень много.

- При всех твоих психозах, что были раньше, все всё равно сходились во мнении, что ты очень достойный человек. Эти ценности бабушка вложила?

- Да, и дедушка, 100%. Тяжело, я не знаю, как это жить с родителями, когда есть мама и папа. Доброта, все полностью они вложили. А футбол? У меня это гены. Отец играл в футбол. В городе был один стадион, и школьный. График был: ты утром проснулся, пошел на стадион, поиграл, на речку, загорел, опять пришел на стадион, опять на речку, день закончен. 10 часов в день играл просто в футбол, просто везде. После школы футбол. Помню, в 7-8 классе я с другом играли против 9-10 класса или вдвоем могли против десятерых выйти.