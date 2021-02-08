Лисакович: «Раньше реально злость была, мозг был просто затуманен»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович на клубном канале в YouTube поговорил о своей вспыльчивости.

- Можешь назвать причины повышенного интереса к твоей персоне со стороны болельщиков?

- Без понятия. Молодой горячий, наверное, только так.

- Тебя называют «Дикий лис». Ты сам себя считаешь себя диким?

- Дикий на поле или за его пределами? За пределами поля я спокойный, как по мне. По жизни у меня был только футбол. С самого детства это, может быть, в крови. Больше ничего.

- Когда ты перешел в «Локомотив», все тебя называли диким вне поля. Ты мог после какого-то матча сломать стену, руку. Сейчас ты очень спокоен. Ты изменился, или я просто не вижу, что у тебя происходит в номере?

- Я злюсь, когда проигрываю. Я никогда не проигрываю и от проигрыша могу научиться чему-то, но иногда злость берет. Не знаю, может быть, семья, как-то повзрослел резко, потому что появилась семья, появился ребенок. Раньше да, могло быть такое. Мог с кем-то подраться, был злой. Реально злость была, мозг был просто затуманен, только некоторые люди могли на это повлиять, друзья по команде, с которыми хорошо общался.

Мне кажется, что дочь повлияла, изменила просто всё. Ты молодой, у тебя ничего нет, нет ответственности и только за себя отвечаешь. Ты можешь пойти там прыгать со скал в воду, дрифтовать, все что угодно делать. А сейчас - нет. Ты уже отвечаешь за семью, за ребенка, ты уже папа. Я сейчас уже думаю, что случится.

- Тебя изменило само рождение дочери, или ты как-то подумал еще до него, что это может помочь?

- Да, я думал об этом. Но все равно, когда это произошло, это уже не вернуть назад. Я сразу успокоился, дочь безумно люблю и все готов сделать ради нее.