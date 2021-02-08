Мусаев: «Мы уже разобрали все последние игры загребского «Динамо»

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08 Февраля 2021, 19:56,
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке к матчу 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».
«Мы уже разобрали все последние игры «Динамо». Понимаем силу этого оппонента. Команда заслуженно стала первой в группе, превзойдя такие сильные команды, как ЦСКА и «Фейеноорд», - приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.
Первый матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» пройдёт в России 18 февраля, а ответная встреча запланирована на 25 февраля.
Напомним, что подопечные Мусаева заняли третье место в групповом этапе Лиги чемпионов и стали единственным российским клубом, вышедшем в евровесну.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Динамо Загреб, Мурад Мусаев