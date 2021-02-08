«Химки» планируют продлить контракт с Глушаковым

«Химки» планируют продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы хотели бы оставить Дениса у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было», - цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

34-летний российский полузащитник сыграл десять матчей за «Химки» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Глушаков перешёл в подмосковный клуб в октябре, подписав контракт с «Химками» до конца нынешнего сезона.

После девятнадцати туров подопечные Черевченко занимают одиннадцатое место в чемпионате России.