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«Химки» планируют продлить контракт с Глушаковым

08 Февраля 2021, 19:34,

«Химки» планируют продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы хотели бы оставить Дениса у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было», - цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

34-летний российский полузащитник сыграл десять матчей за «Химки» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Глушаков перешёл в подмосковный клуб в октябре, подписав контракт с «Химками» до конца нынешнего сезона.

После девятнадцати туров подопечные Черевченко занимают одиннадцатое место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Химки, Денис Глушаков
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