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Гогуа вылечился от коронавируса

08 Февраля 2021, 17:47,

Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент вылечился от коронавируса.

«Седрик Гогуа выздоровел и в ближайшее время должен прилететь в Москву. На сборы «Ротора» в Турцию он уже не полетит, так как 10 числа у них они заканчиваются», - цитирует Селюка sport24.

26-летний ивуариец сыграл четырнадцать матчей за «Ротор» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Напомним, что права на Гогуа принадлежат ЦСКА, его контракт с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После девятнадцати туров «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ротор, Дмитрий Селюк, Седрик Гогуа
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