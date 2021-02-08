Гогуа вылечился от коронавируса

Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент вылечился от коронавируса.

«Седрик Гогуа выздоровел и в ближайшее время должен прилететь в Москву. На сборы «Ротора» в Турцию он уже не полетит, так как 10 числа у них они заканчиваются», - цитирует Селюка sport24.

26-летний ивуариец сыграл четырнадцать матчей за «Ротор» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Напомним, что права на Гогуа принадлежат ЦСКА, его контракт с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После девятнадцати туров «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.