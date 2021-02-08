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Мусаев рассказал, как нынешние сборы отличаются от предыдущих

08 Февраля 2021, 16:57,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как нынешние сборы отличаются от предыдущих.

«Мы внесли изменения, немного сместили вектор работы. Повысили интенсивность, стараемся увеличить общее количество рывково-тормозных действий и спринтов», - цитирует Мусаева пресс-служба краснодарского клуба.

После девятнадцати туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одиннадцать зачётных баллов.

Отметим, что подопечным Мусаева предстоит сыграть и в плей-офф Лиги Европы, соперником «Краснодара» будет загребское «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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