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08 Февраля 2021, 16:57,
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как нынешние сборы отличаются от предыдущих.
«Мы внесли изменения, немного сместили вектор работы. Повысили интенсивность, стараемся увеличить общее количество рывково-тормозных действий и спринтов», - цитирует Мусаева пресс-служба краснодарского клуба.
После девятнадцати туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одиннадцать зачётных баллов.
Отметим, что подопечным Мусаева предстоит сыграть и в плей-офф Лиги Европы, соперником «Краснодара» будет загребское «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Мурад Мусаев