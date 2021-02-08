Широкову снизили зарплату с 50 до 30 тысяч рублей, он будет выплачивать штраф в течение двух лет

Бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову, работающему в юридической фирме «ЮК Логос», понизили зарплату с пятидесяти до тридцати тысяч рублей, об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Таким образом, Широков будет выплачивать штраф избитому арбитру Никите Данченкову в течение двух лет. Бывший футболист будет платить по пять тысяч рублей в месяц, в общей сложности Роман должен выплатить 100 тысяч. Отметим, что заработная плата в юридической компании является единственным официальным доходом Романа.

Инцидент с участием Широков произошёл в августе во время любительского турнира.