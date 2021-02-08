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Агент рассказал о переговорах «Краснодара» с Бупендзой

08 Февраля 2021, 14:29,

Агент габонского нападающего «Хатайспора» Аарона Бупендзы Джеки Муйал в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал о переговорах с «Краснодаром».

«Краснодар» сделал хорошее предложение совсем недавно, но оно не устроило турецкий клуб.  На данный момент этот переход невозможен, Аарон остается в чемпионате Турции», - сказал Муйал.

24-летний нападающий сыграл двадцать три матча за турецкий клуб в нынешнем сезоне и забил семнадцать голов. Трансферная стоимость Бупендзы по версии авторитетного портала Transfemarkt оценивается в 450 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Аарон Бупендза
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