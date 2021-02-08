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«Ростов» в ближайшие дни выкупит Тугарева у «Локомотива»

08 Февраля 2021, 14:21,

«Ростов» в ближайшее время выкупит у «Локомотива» вингера Романа Тугарева.

Как сообщает sport24, сделка должна быть закрыта уже в ближайшие дни.

22-летний Тугарев, выступающий в нынешнем сезоне за «Ростов» на правах аренды, сыграл восемь матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение Романа с «Локомотивом» рассчитано до 31 декабря 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемьсот тысяч евро.

После девятнадцати туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тридцать два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Роман Тугарев
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