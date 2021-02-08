Семенович: «Быстрову стоило бы что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю»

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08 Февраля 2021, 13:56,
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Известная певица и актриса Анна Семенович осталась недовольна высказываниями в свой адрес бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова. Экс-игрок «Зенита» и «Краснодара» заявил, что Семенович нужно было отрезать грудь, чтобы продолжить выступать в фигурном катании.
В своем «Инстаграме» женщина ответила на выпад Быстрова. Она заявила, что Владимиру стоило бы что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по футбольному полю.
Быстров не выходил на поле с 2018-го года, однако о завершении карьеры пока не объявлял. Последним местом работы полузащитника был «Тосно». За сборную России он провел 47 матчей и забил четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Владимир Быстров, Анна Семенович
ай.. нарвался.. ха-ха-ха.. )))