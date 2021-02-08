Тедеско: «Спартак» делает всё, чтобы осуществить трансфер Промеса»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как продвигаются переговоры по трансферу голландского полузащитника Куинси Промеса.

«Мы каждый день на связи с руководством и ждем, когда вопрос решится. В «Спартаке» делают все, чтобы осуществить сделку», - передает слова немецкого специалиста Sport24.

Ранее журналист Алекс Эредиа сообщил, что 29-летний футболист уже подписал контракт с «красно-белыми». В ближайшее время стороны должны официально объявить о сделке.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й год. В составе москвичей голландец отметился 66 забитыми мячами и 33 результативными передачами.