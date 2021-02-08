Защитник «Рубина» Александров продолжит карьеру в Латвии

Защитник Виктор Александров, являвшийся игроком казанского «Рубина», перебрался в Латвию. 18-летний футболист трудоустроился в «Валмиере», об этом рапортует пресс-служба клуба.

«К нам присоединился защитник Виктор Александров. До трансфера в наш коллектив он выступал за «Рубин», также играл за сборные России U17 и U18. Виктор, приветствуем тебя в Валмиере и в нашем клубе», - гласит сообщение клуба в «Инстаграме».

Добавим, что «Валмиера» завершила прошлый сезон на третьем месте.