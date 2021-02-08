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Марадишвили, которому исполнился 21 год: «У нас в семье никогда не делали особого акцента на подарки»

08 Февраля 2021, 00:56,

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили, которому 7 февраля исполнился двадцать один год, ответил на вопрос о самом памятном подарке на день рождения.

«У нас в семье никогда не делали особого акцента на подарки именно в этот день. Все покупали, как и другим детям, в том числе и игровую приставку, но привязки к дате не было», - цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл двадцать два матча за «армейцев» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Марадишвили является воспитанником ЦСКА, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Константин Марадишвили
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