Марадишвили, которому исполнился 21 год: «У нас в семье никогда не делали особого акцента на подарки»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили, которому 7 февраля исполнился двадцать один год, ответил на вопрос о самом памятном подарке на день рождения.

«У нас в семье никогда не делали особого акцента на подарки именно в этот день. Все покупали, как и другим детям, в том числе и игровую приставку, но привязки к дате не было», - цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл двадцать два матча за «армейцев» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Марадишвили является воспитанником ЦСКА, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.