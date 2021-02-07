Хван Ин Бом вернулся к тренировкам на поле

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07 Февраля 2021, 22:42,
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Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом продолжается восстанавливаться от травмы.
Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана, 24-летний полузащитник сборной Южной Кореи вернулся к тренировкам на поле. Хван пока работает индивидуально.
Напомним, что полузащитник перешёл в «Рубин» из «Ванкувера» летом, сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро. В нынешнем сезоне Хван сыграл шестнадцать матчей за казанцев во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Хван Ин Бом
Несомненно важный игрок для середняка РПЛ в будущем может поднять команду и повыше! Но ему надо играть, чтобы проявлять себя и иметь шанс на европейское будущее! Посему пусть побыстрее возвращается в состав Рубина, все рады будут.