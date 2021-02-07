Хван Ин Бом вернулся к тренировкам на поле

Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом продолжается восстанавливаться от травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана, 24-летний полузащитник сборной Южной Кореи вернулся к тренировкам на поле. Хван пока работает индивидуально.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Рубин» из «Ванкувера» летом, сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро. В нынешнем сезоне Хван сыграл шестнадцать матчей за казанцев во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.