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Хван Ин Бом вернулся к тренировкам на поле

07 Февраля 2021, 22:42,

Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом продолжается восстанавливаться от травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана, 24-летний полузащитник сборной Южной Кореи вернулся к тренировкам на поле. Хван пока работает индивидуально.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Рубин» из «Ванкувера» летом, сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро. В нынешнем сезоне Хван сыграл шестнадцать матчей за казанцев во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Хван Ин Бом
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 23:30

Несомненно важный игрок для середняка РПЛ в будущем может поднять команду и повыше! Но ему надо играть, чтобы проявлять себя и иметь шанс на европейское будущее! Посему пусть побыстрее возвращается в состав Рубина, все рады будут.

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