Фолланд: «Головин – фантастический игрок»

Форвард «Монако» Кевин Фолланд высказался о российском полузащитнике Александре Головине, оформившем хет-трик в ворота «Нима» (4:3).

«Головин – фантастический игрок, об этом свидетельствуют три гола «Ниму» и голевая передача. Очевидно, что он стал лучшим игроком матча. Нелегко провести всю игру, когда ты совсем недавно восстановился от травмы. Тренер и медицинский персонал много работают с Александром, чтобы он смог без проблем проводить по 90 минут на поле. Он возвращается поступательно, сегодня Александр сыграл 80 минут на очень высоком уровне, мы верим в него», - приводит слова Фолланда пресс-служба «Монако».