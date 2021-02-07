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Джикия: «Статистика показывает, что мы сейчас готовы лучше, чем в прошлом году»

07 Февраля 2021, 19:16,

Защитник «Спартака» Георгий Джикия на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ригой» (4:0).

- «Спартак» играл в четыре защитника. Ты как капитан доволен отработкой этой схемы?

- В целом мне близка эта схема, я по ней играл раньше, и в сборной также часто приходится играть в четыре защитника. Кардинально ничего такого сложного нет, но нужно еще сыграться и сработаться - это да. У нас еще будет на это недельный цикл, где мы сделаем корректировки, посмотрев все эти игры, еще раз проанализируем их. Думаю, все будет хорошо.

- Какой из трех товарищеских матчей был тяжелее всего?

- Наверное, сегодня, заключительный, потому что, понятное дело, я уже говорил, что в последний день самое главное обойтись без травм и сконцентрировано подойти к игре, плюс сегодня провел 20 минут, выходя на замену. После 70 минут это немного тяжело собраться. Самое главное, что все хорошо закончилось и с хорошим настроением едем сейчас в Москву.

- Когда Зобнин забил, ты сказал, что ему наконец-то нашли позиции. Где ему лучше играть?

- Да никто не знает, где Роме лучше играть, потому что он сменил очень много позиций за последнее время, поэтому где главный тренер скажет, он, наверное, там и будет играть, потому что он огромный профессионал, его универсальность - то тоже очень хорошо для команды, потому что он может закрыть очень много позиций, когда в команде есть небольшие проблемы. Это круто.

- Второй сбор практически закончен. Вы живы?

- Живы, конечно.

- К возвращению в Москву готовы?

- Да, очень готовы, уже все подготовил, поэтому три дня просьба меня не беспокоить.

- На первом сборе ты часто окунал в бассейн Чепзановича, тренеров по физподготовке. Сейчас этого не происходило, потому что бассейна нет?

- Нет, бассейн есть, но всем понятно, что первый сбор был направлен на «физику», мы очень много бегали, поначалу казалось, что мячи вовсе не взяли на сбор. Поэтому он немного пострадал, как и другие тренеры по физподготовке. Но мы тоже очень пострадали, очень много бегали. Говоря по работе, провели очень хороший сбор. Вчера с ним общались, как показывает статистика, датчики, которые мы одеваем, мы сейчас готовы лучше, чем в прошлом году. Поэтому надеюсь, что подготовка принесет лучшие плоды.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия
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