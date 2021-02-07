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У Соболева повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости

07 Февраля 2021, 19:16,

«Спартак» выступил с заявлением относительно травмы нападающего Александра Соболева, которую он получил в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).

«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости», - говорится в заявлении «красно-белых» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний Соболев сыграл двенадцать матчей за «Спартак», забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Отметим, что «красно-белые» завершили сборы в ОАЭ, завтра «Спартак» должен вернуться в Москву, где продолжит подготовку к возобновлению сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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