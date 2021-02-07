Джикия: «Думаю, у Соболева только ушиб, потому что в целом колено, вроде, целое»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ригой» (4:0).

- Несмотря на счет, это был не самый легкий матч?

- Самое главное, что мы выиграли, что обошлись без серьезных травм ребята. Это самое главное в заключительный день сборов. Мы выиграли, и, конечно же, хорошее настроение. Будем с хорошим настроением продолжать дальше готовиться.

- «Рига» довольно жестко играла?

- Здесь это нормально. Прошлые матчи тоже были достаточно жесткими, судьи дают играть. Это тоже хорошо и поможет быстрее включиться в соревновательный режим, это нормально.

- Как Саша Соболев? Ты к нему подходил, как только он заменился.

- Да, как только он упал, подошел к нему, конечно же, неприятный стык, он держался за колено. Но сейчас посмотрим, врачи обследуют его. Думаю, там только ушиб, потому что в целом колено, вроде, целое.

- Гапонов много подсказывал ребятам на поле во время матча. Он хороший помощник капитана?

- Вы плохо смотрели за игрой.

- Подсказывал только ты?

- Нет, на самом деле если говорить объективно и честно, то в последних двух играх он получил, как и Маркитесов, например, и Маслов играл много справа в защите, много игровой практики, что, конечно же, хорошо на сборах. То, что он подсказывал и такой голосистый, тоже очень хорошо. Это только в плюс всем защитникам и на будущее, пусть работает, шанс у него точно будет.