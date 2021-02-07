Стало известно, сколько пропустит Соболев

Стало известно, сколько пропустит нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший повреждение в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», травма оказалась несерьезной, россиянин пропустит порядка двух недель.

23-летний Соболев сыграл тринадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Контракт нападающего с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.