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​«Спартак» завершил второй сбор разгромом «Риги»

07 Февраля 2021, 16:49,

В воскресенье днём «Спартак» проводил заключительный контрольный матч на втором сборе в ОАЭ против «Риги». Из-за повреждения бедра не сыграл Самуэль Жиго, а Александр Соболев получил травму в самом начале поединка. У форварда диагностировали ушиб в районе коленного сустава, но впереди МРТ.

Команда Доменико Тедеско разгромила «Ригу» со счётом 4:0. Авторами голов стали Роман Зобнин, Эсекель Понсе (с пенальти), Виктор Мозес (с пенальти) и Джордан Ларссон. 

Третий сбор «Спартак» проведёт на базе в Тарасовке. Ближайший официальный матч ждёт команду Доменико Тедеско двадцатого февраля. Соперником «красно-белых» в 1/8 финала Кубка России будет «Динамо».

Протокол игры  
Спартак Москва 4:0 Рига
(1:0) Зобнин Роман 58'    
(2:0) Понсе Эсекель 65'    
(3:0) Мозес Виктор 84'    
(4:0) Ларссон Джордан 90'    
Селихов Александр Кутепов Илья Айртон Лукас Хендрикс Йоррит Бакаев Зелимхан Игнатов Михаил Александрович Ещенко Андрей Зобнин Роман Маркитесов Дмитрий Роша Педро Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Умяров Наиль Ребров Артём Маслов Павел Ларссон Джордан Крал Алекс Мозес Виктор Урунов Остон Понсе Эсекель Гапонов Илья Джикия Георгий
Пуринс Нильс Milos Vranjanin Ругинс Ритварс Черномордийс Антонийс Wesley Nata Wachholz Nedeljko Piscevic Бризола Фелипе Рамос Да Пенья Фёдоров Владислав Камеш Владимир Милошевич Стефан II
Запасные: Джюришич Марко Мбомбо Куле Сойсало Микаэль Филиппов Артём Исаев Илья Raivis Kirss Сецерович Аднан Абдусаламов Магомедхабиб Петерсонс Армандс Джуришич Марко Куракин Антон
07 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Рига
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Комментарии (2)
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0
sanay
07 Февраля 2021, 17:58

В первом спартак выглядел совсем блекло. Долгие розыгрыши мяча на своей половине поля около собственной штрафной с большим количеством брака в передачах. практически без опасных моментов.рига смотрелась впереди интереснее. Во втором тайме после замен Спартак стал состоятельнее и создали у ворот соперника 5-6 голевых моментов из которых 4 закончились взятием ворот (2 с пенальти). Так, что крупный счет пусть не вводит в заблуждение, прежде всего, тренерский штаб Спартака. Далеко не было подавляющего преимущества. А проблемы как были в игре так и остались: не умение атаковать позиционно., зонно защищатьсяПроблемы в защите при стандартах, проигрыши на втором этаже, провалы в центре обороны. Создавалось впечатление, что во всех 3-х матчах Тэдеско отрабатывает не позиционную атаку, прессинг и работу над стандартами, а бессмысленную дроч.ловку около собственных ворот с неизбежными потерями мяча и опасными моментами у них. Печальное зрелище. С такими играми рассчитывать не то. что на ЛЧ даже на еврокубки затруднительно..

0
779
07 Февраля 2021, 17:11

Видел только первый, к сожалению.
Здоровья Соболеву.
С победой!

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