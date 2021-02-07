​«Спартак» завершил второй сбор разгромом «Риги»

В воскресенье днём «Спартак» проводил заключительный контрольный матч на втором сборе в ОАЭ против «Риги». Из-за повреждения бедра не сыграл Самуэль Жиго, а Александр Соболев получил травму в самом начале поединка. У форварда диагностировали ушиб в районе коленного сустава, но впереди МРТ.

Команда Доменико Тедеско разгромила «Ригу» со счётом 4:0. Авторами голов стали Роман Зобнин, Эсекель Понсе (с пенальти), Виктор Мозес (с пенальти) и Джордан Ларссон.

Третий сбор «Спартак» проведёт на базе в Тарасовке. Ближайший официальный матч ждёт команду Доменико Тедеско двадцатого февраля. Соперником «красно-белых» в 1/8 финала Кубка России будет «Динамо».