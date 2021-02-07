​«Спартак» завершил второй сбор разгромом «Риги»

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07 Февраля 2021, 16:49,
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В воскресенье днём «Спартак» проводил заключительный контрольный матч на втором сборе в ОАЭ против «Риги». Из-за повреждения бедра не сыграл Самуэль Жиго, а Александр Соболев получил травму в самом начале поединка. У форварда диагностировали ушиб в районе коленного сустава, но впереди МРТ.
Команда Доменико Тедеско разгромила «Ригу» со счётом 4:0. Авторами голов стали Роман Зобнин, Эсекель Понсе (с пенальти), Виктор Мозес (с пенальти) и Джордан Ларссон.
Третий сбор «Спартак» проведёт на базе в Тарасовке. Ближайший официальный матч ждёт команду Доменико Тедеско двадцатого февраля. Соперником «красно-белых» в 1/8 финала Кубка России будет «Динамо».
Протокол игры
|Спартак Москва
|4:0
|Рига
|(1:0) Зобнин Роман 58'
|(2:0) Понсе Эсекель 65'
|(3:0) Мозес Виктор 84'
|(4:0) Ларссон Джордан 90'
Селихов Александр • Кутепов Илья • Айртон Лукас • Хендрикс Йоррит • Бакаев Зелимхан • Игнатов Михаил Александрович • Ещенко Андрей • Зобнин Роман • Маркитесов Дмитрий • Роша Педро • Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Умяров Наиль • Ребров Артём • Маслов Павел • Ларссон Джордан • Крал Алекс • Мозес Виктор • Урунов Остон • Понсе Эсекель • Гапонов Илья • Джикия Георгий
Пуринс Нильс • Milos Vranjanin • Ругинс Ритварс • Черномордийс Антонийс • Wesley Nata Wachholz • Nedeljko Piscevic • Бризола Фелипе • Рамос Да Пенья • Фёдоров Владислав • Камеш Владимир • Милошевич Стефан II
Запасные: Джюришич Марко • Мбомбо Куле • Сойсало Микаэль • Филиппов Артём • Исаев Илья • Raivis Kirss • Сецерович Аднан • Абдусаламов Магомедхабиб • Петерсонс Армандс • Джуришич Марко • Куракин Антон
07 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Рига
В первом спартак выглядел совсем блекло. Долгие розыгрыши мяча на своей половине поля около собственной штрафной с большим количеством брака в передачах. практически без опасных моментов.рига смотрелась впереди интереснее. Во втором тайме после замен Спартак стал состоятельнее и создали у ворот соперника 5-6 голевых моментов из которых 4 закончились взятием ворот (2 с пенальти). Так, что крупный счет пусть не вводит в заблуждение, прежде всего, тренерский штаб Спартака. Далеко не было подавляющего преимущества. А проблемы как были в игре так и остались: не умение атаковать позиционно., зонно защищатьсяПроблемы в защите при стандартах, проигрыши на втором этаже, провалы в центре обороны. Создавалось впечатление, что во всех 3-х матчах Тэдеско отрабатывает не позиционную атаку, прессинг и работу над стандартами, а бессмысленную дроч.ловку около собственных ворот с неизбежными потерями мяча и опасными моментами у них. Печальное зрелище. С такими играми рассчитывать не то. что на ЛЧ даже на еврокубки затруднительно..
Видел только первый, к сожалению.
Здоровья Соболеву.
С победой!