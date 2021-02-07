​«Спартак» сообщил первые новости о травме Соболева

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07 Февраля 2021, 16:27,
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Пресс-служба «Спартака» сообщила первые новости о травме Александра Соболева. У форварда был диагностирован ушиб в районе коленного сустава. Впрочем, футболисту ещё предстоит пройти МРТ.
Напомним, Александр Соболев получил травму в дебюте контрольного поединка «Спартака» против «Риги» после столкновения с соперником. Форвард не смог покинуть поле самостоятельно, что не могло не встревожить болельщиков московской команды.
Следить за поединком между «Спартаком» и «Ригой» можно в текстовой трансляции. Этой игрой команда Доменико Тедеско завершает сбор в ОАЭ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев