​Соболев оценил степень серьёзности своей травмы

Нападающий Александр Соболев рассказал комментатору Роману Гутцайту о своём состоянии после травмы, полученной в начале контрольного матча против «Риги» на сборах в ОАЭ.

Напомним, Соболев получил повреждение в столкновении уже в самом дебюте поединка. Доменико Тедеско пришлось выпускать на замену Эсекеля Понсе.

По словам Гутцайта в эфире «Коммент.Шоу», Соболев сказал ему, что ничего страшного не произошло.

Следить за вторым таймом матча между «Спартаком» и «Ригой» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что игрой против «Риги» «Спартак» заканчивает второй сбор.