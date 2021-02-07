​Соболев оценил степень серьёзности своей травмы

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07 Февраля 2021, 16:09,
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Нападающий Александр Соболев рассказал комментатору Роману Гутцайту о своём состоянии после травмы, полученной в начале контрольного матча против «Риги» на сборах в ОАЭ.
Напомним, Соболев получил повреждение в столкновении уже в самом дебюте поединка. Доменико Тедеско пришлось выпускать на замену Эсекеля Понсе.
По словам Гутцайта в эфире «Коммент.Шоу», Соболев сказал ему, что ничего страшного не произошло.
Следить за вторым таймом матча между «Спартаком» и «Ригой» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Добавим, что игрой против «Риги» «Спартак» заканчивает второй сбор.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев