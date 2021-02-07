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Жиго не играет с «Ригой» из-за повреждения

07 Февраля 2021, 15:39,

В воскресенье «Спартак» проводит заключительный контрольный поединок на сборе в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско противостоит «Риге».

Пресс-служба московского клуба перед началом матча сообщила, что тренерский штаб решил приберечь защитника Самуэля Жиго. У него был диагностирован ушиб бедра.

Стоит сказать, что в начале матча травму получил Александр Соболев. Форвард мог повредить колено.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт двадцатого февраля против «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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