Жиго не играет с «Ригой» из-за повреждения

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07 Февраля 2021, 15:39,
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В воскресенье «Спартак» проводит заключительный контрольный поединок на сборе в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско противостоит «Риге».
Пресс-служба московского клуба перед началом матча сообщила, что тренерский штаб решил приберечь защитника Самуэля Жиго. У него был диагностирован ушиб бедра.
Стоит сказать, что в начале матча травму получил Александр Соболев. Форвард мог повредить колено.
Следить за матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт двадцатого февраля против «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго