Жиго не играет с «Ригой» из-за повреждения

В воскресенье «Спартак» проводит заключительный контрольный поединок на сборе в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско противостоит «Риге».

Пресс-служба московского клуба перед началом матча сообщила, что тренерский штаб решил приберечь защитника Самуэля Жиго. У него был диагностирован ушиб бедра.

Стоит сказать, что в начале матча травму получил Александр Соболев. Форвард мог повредить колено.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт двадцатого февраля против «Динамо».