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​Соболев получил травму колена на сборе в ОАЭ

07 Февраля 2021, 15:20,

Начало заключительного контрольного матча «Спартака» на сборе в ОАЭ против «Риги» было омрачено травмой нападающего московской команды Александра Соболева. Судя по всему, футболист травмировал колено.

Поле Соболев смог покинуть только с помощью представителей медицинского штаба «красно-белых». Речь может идти о достаточно серьёзном повреждении.

Следить за матчем «Спартак» - «Рига» можно в подробной текстовой трансляции.

В нынешнем сезоне Александр Соболев провёл за «Спартак» тринадцать матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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