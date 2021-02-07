​Соболев получил травму колена на сборе в ОАЭ

Начало заключительного контрольного матча «Спартака» на сборе в ОАЭ против «Риги» было омрачено травмой нападающего московской команды Александра Соболева. Судя по всему, футболист травмировал колено.

Поле Соболев смог покинуть только с помощью представителей медицинского штаба «красно-белых». Речь может идти о достаточно серьёзном повреждении.

Следить за матчем «Спартак» - «Рига» можно в подробной текстовой трансляции.

В нынешнем сезоне Александр Соболев провёл за «Спартак» тринадцать матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.