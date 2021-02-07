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​Дриусси попросил «Зенит» отпустить его в «Ривер Плейт»

07 Февраля 2021, 15:12,

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его в «Ривер Плейт» в аренду на один год. Об этом сообщает elintransigente.com. В рамках договорённости Дриусси не будет чинить препятствий по продлению его контракта, чтобы питерский клуб не потерял игрока бесплатно летом 2022 года.

По данным источника, в настоящий момент «Зенит» ищет нападающего. При подписании нужного игрока «сине-бело-голубые» позволят Дриусси отправиться в родной «Ривер Плейт».

Трансферное окно в Аргентине открыто до 18 февраля, а в России – до 25 февраля.

В нынешнем сезоне Себастьян Дриусси провёл за «Зенит» семнадцать матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Трансферы футбола - зима 2021, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Февраля 2021, 15:22

Да отпустите вы его уже навсегда, а вместо него купите того, кто играть умеет в футбол, а не просто бегает по полю.

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