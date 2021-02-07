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​Агент: «Карпину предлагали возглавить сборную Беларуси»

07 Февраля 2021, 13:56,

Агент Сергей Новиков, находящийся в приятельских отношениях с Валерием Карпиным, рассказал о том, что в своё время у нынешнего тренера «Ростова» было предложение возглавить сборную Беларуси.

«Карпин прилетал, встречался с людьми. Они очень хотели видеть его тренером сборной Беларуси. Валерий Георгиевич отказался, потому что хотел реализовать себя на клубном уровне.

Предлагали средние деньги. Но дело было не в деньгах. Была идея, но хорошо поразмыслив, Карпин решил дождаться «Ростова», - высказался Новиков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Также Сергей Новиков рассказал, что у Карпина в то время был ещё один вариант – казахстанский «Иртыш».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Сборная Беларуси
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