​Агент: «Карпину предлагали возглавить сборную Беларуси»

Агент Сергей Новиков, находящийся в приятельских отношениях с Валерием Карпиным, рассказал о том, что в своё время у нынешнего тренера «Ростова» было предложение возглавить сборную Беларуси.

«Карпин прилетал, встречался с людьми. Они очень хотели видеть его тренером сборной Беларуси. Валерий Георгиевич отказался, потому что хотел реализовать себя на клубном уровне.

Предлагали средние деньги. Но дело было не в деньгах. Была идея, но хорошо поразмыслив, Карпин решил дождаться «Ростова», - высказался Новиков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Также Сергей Новиков рассказал, что у Карпина в то время был ещё один вариант – казахстанский «Иртыш».