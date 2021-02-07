​Тедеско высказался по поводу слухов о Кокорине

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу слухов о том, что в первой части сезона Александр Кокорин не играл против «Зенита» и «Сочи» не из-за травм.

«Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть из-за повреждения, то я доверяю ему на сто процентов», - цитирует Тедеско sport24.

Напомним, Александр Кокорин на прошлой неделе перебрался из «Спартака» в «Фиорентину». Российский форвард уже успел дебютировать в Серии А, проведя на поле около двадцати минут в матче против «Интера» после выхода на замену.

В первой части сезона Александр Кокорин трижды оказывался в лазарете. В десяти матчах за «Спартак» форвард забил два гола, причём оба с пенальти.