Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Тедеско допускает возвращение в «Спартак»

07 Февраля 2021, 13:14,

Следующий сезон «Спартак» начнёт с новым главным тренером, поскольку Доменико Тедеско ради провождения времени с семьёй решил не продлевать свой контракт. Впрочем, молодой немецкий тренер не исключает своего возвращения на тренерский мостик «красно-белых» в будущем, когда пандемия завершится, и перемещения между странами снова упростятся.

«Я люблю Москву и особенно люблю «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики», - сказал Тедеско sport24.

Под руководством Доменико Тедеско «Спартак» выступал с осени 2019 года. В нынешнем сезоне команда показывает достаточно неплохие результаты и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги после девятнадцати сыгранных туров.

В воскресенье «Спартак» проведёт контрольный поединок против «Риги» на сборе в ОАЭ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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0
KLINSMANN
07 Февраля 2021, 14:11

Ой да кому ты нужен
Давай до свидания

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