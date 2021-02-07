​Тедеско допускает возвращение в «Спартак»

Следующий сезон «Спартак» начнёт с новым главным тренером, поскольку Доменико Тедеско ради провождения времени с семьёй решил не продлевать свой контракт. Впрочем, молодой немецкий тренер не исключает своего возвращения на тренерский мостик «красно-белых» в будущем, когда пандемия завершится, и перемещения между странами снова упростятся.

«Я люблю Москву и особенно люблю «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики», - сказал Тедеско sport24.

Под руководством Доменико Тедеско «Спартак» выступал с осени 2019 года. В нынешнем сезоне команда показывает достаточно неплохие результаты и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги после девятнадцати сыгранных туров.

В воскресенье «Спартак» проведёт контрольный поединок против «Риги» на сборе в ОАЭ.