​Тедеско высказался о причине непродления контракта со «Спартаком»

Доменико Тедеско в интервью sport24 высказался о том, почему он решил не продлевать контракт со «Спартаком». Немецкий специалист покинет тренерский мостик «красно-белых» в конце нынешнего сезона, о чём он объявил ещё в декабре. Это вызвало массу домыслов на фоне скандалов, в центре которых оказывался Тедеско.

По словам Тедеско, решение покинуть «Спартак» связано исключительно с тем, что в условиях пандемии он не может регулярно проводить время с семьёй, ведь перемещения между странами ограничены. Тренер отметил, что с начала карантина он провёл рядом с семьёй только шестнадцать дней.

«Я люблю «Спартак». Но я и семью свою люблю», - высказался Тедеско.

После девятнадцати сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Доменико Тедеско отстаёт на шесть зачётных баллов.

Стоит напомнить, что Доменико Тедеско стал тренером «Спартака» осенью 2019 года.