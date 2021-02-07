​Тедеско высказался о причине непродления контракта со «Спартаком»

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07 Февраля 2021, 12:20,
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Доменико Тедеско в интервью sport24 высказался о том, почему он решил не продлевать контракт со «Спартаком». Немецкий специалист покинет тренерский мостик «красно-белых» в конце нынешнего сезона, о чём он объявил ещё в декабре. Это вызвало массу домыслов на фоне скандалов, в центре которых оказывался Тедеско.
По словам Тедеско, решение покинуть «Спартак» связано исключительно с тем, что в условиях пандемии он не может регулярно проводить время с семьёй, ведь перемещения между странами ограничены. Тренер отметил, что с начала карантина он провёл рядом с семьёй только шестнадцать дней.
«Я люблю «Спартак». Но я и семью свою люблю», - высказался Тедеско.
После девятнадцати сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Доменико Тедеско отстаёт на шесть зачётных баллов.
Стоит напомнить, что Доменико Тедеско стал тренером «Спартака» осенью 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско