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​Журналист: Промес подписал контракт со «Спартаком»

07 Февраля 2021, 10:49,

Журналист Алекс Эредиа посредством своей странички в Twitter сообщил о том, что Куинси Промес уже подписал контракт со «Спартаком». В ближайшее время московский клуб должен объявить о возвращении голландского форварда.

Напомним, в субботу владелец «Спартака» Леонид Федун рассказывал в ОАЭ о том, что клуб сделал предложение, и теперь слово за «Аяксом».

Куинси Промес покинул «Спартак» летом 2018-го года после четырёх сезонов в России. В красно-белой футболке голландский футболист забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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