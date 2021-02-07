​Журналист: Промес подписал контракт со «Спартаком»

Журналист Алекс Эредиа посредством своей странички в Twitter сообщил о том, что Куинси Промес уже подписал контракт со «Спартаком». В ближайшее время московский клуб должен объявить о возвращении голландского форварда.

Напомним, в субботу владелец «Спартака» Леонид Федун рассказывал в ОАЭ о том, что клуб сделал предложение, и теперь слово за «Аяксом».

Куинси Промес покинул «Спартак» летом 2018-го года после четырёх сезонов в России. В красно-белой футболке голландский футболист забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.