​Дзюба показал свой красивый гол на тренировке

Форвард «Зенита» Артём Дзюба опубликовал на страничке в Instagram видео клубной пресс-службы со своим голом, забитым на тренировке. Дзюбе удался сольный проход, в завершении которого он красиво перебросил мяч через голкипера.

«Постепенно набираем», - прокомментировал свой гол Дзюба.

В настоящий момент «Зенит» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ. После первой части чемпионата питерцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт двадцатого февраля – против тульского «Арсенала» в 1/8 финала национального кубка.