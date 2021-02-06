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​Дзюба показал свой красивый гол на тренировке

06 Февраля 2021, 18:13,

Форвард «Зенита» Артём Дзюба опубликовал на страничке в Instagram видео клубной пресс-службы со своим голом, забитым на тренировке. Дзюбе удался сольный проход, в завершении которого он красиво перебросил мяч через голкипера.

«Постепенно набираем», - прокомментировал свой гол Дзюба.

 

В настоящий момент «Зенит» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ. После первой части чемпионата питерцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт двадцатого февраля – против тульского «Арсенала» в 1/8 финала национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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