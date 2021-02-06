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Жирков: «Если я ещё играю, значит скорости в РПЛ сами понимаете какие»

06 Февраля 2021, 17:56,

Футболист «Зенита» Юрий Жирков пошутил по поводу интенсивности российского футбола и своего возраста.

По мнению Жиркова, выступления российских клубов в еврокубках говорят о том, что чемпионату чего-то не хватает.

«Не хватает скорости? По этому поводу всегда говорю - если я ещё играю, значит скорости сами понимаете какие», - сказал с улыбкой тридцатисемилетний Жирков, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Стоит отметить, что Юрий Жирков продолжает не только стабильно выступать за «Зенит», но и быть игроком основы национальной сборной России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Юрий Жирков
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