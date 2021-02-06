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Федуну задали вопрос об уходе Тедеско

06 Февраля 2021, 16:06,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не захотел комментировать решение главного тренера Доменико Тедеско об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Не комментирую», - ответил руководитель на вопрос корреспондента «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что немецкий специалист покинет «красно-белых» в конце текущего сезона. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан как раз до середины 2021-го года.

На зимнюю паузу «Спартак» отправился на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Федун, Доменико Тедеско
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