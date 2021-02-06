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Федун рассказал, почему затягивается трансфер Промеса

06 Февраля 2021, 15:30,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможном переходе голландского полузащитника Куинси Промеса.

«Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», - высказался Федун в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» провели переговоры с амстердамским «Аяксом» и договорились о трансфере 29-летнего футболиста.

Куинси защищал цвета «Спартака» с 2014-го по 2018-й год.

В текущем сезоне чемпионата Голландии полузащитник сыграл 19 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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Комментарии (2)
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