Федун рассказал, почему затягивается трансфер Промеса

|
06 Февраля 2021, 15:30,
|
|
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможном переходе голландского полузащитника Куинси Промеса.
«Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», - высказался Федун в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что «красно-белые» провели переговоры с амстердамским «Аяксом» и договорились о трансфере 29-летнего футболиста.
Куинси защищал цвета «Спартака» с 2014-го по 2018-й год.
В текущем сезоне чемпионата Голландии полузащитник сыграл 19 поединков, отметившись шестью забитыми мячами (один - с пенальти).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
Прoгнoзы футбольных матчей info-bet.ru
Бизнес бодание. Ну без этого не бывает.