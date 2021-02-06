«Спартак» подарил Хендриксу матрёшку на день рождения

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс сегодня, шестого февраля, празднует день рождения. Голландскому хавбеку исполнилось 26 лет. «Красно-белые» поздравили новичка команды, подарив ему матрешку.

«Подарили Йорриту матрешку! Оказывается, у него дома есть полка сувениров со всего мира. Он уже сказал, что поставит ее на самое видное место», - гласит сообщение пресс-службы московского клуба

Хендрикс пополнил ряды «красно-белых» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали контракт, который рассчитан до лета 2024-го года.

После 19 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.