Лахиялов: «Мне непонятна задача РФС поднять сборную России в рейтинге ФИФА»

Президент махачкалинского клуба «Легион Динамо», бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт новых задач для сборной России, поставленных перед нею переизбранным президентом РФС Александром Дюковым. Это попадание в топ-20 рейтинга ФИФА к 2025 году и в топ-10 к 2030 году.

- Я очень негативно отношусь к рейтингу ФИФА, до сих пор не понимаю, по каким критериям он составляется. И мне непонятна задача РФС поднять сборную в этом рейтинге, когда у нас в стране каждый год исчезают клубы, когда необходимы реформы в нашем футболе. Мы постоянно слышим о каких-то программах развития, но если они и воплощаются в жизнь, то только в Москве и ещё паре-тройке городов по стране. Для примера: в Махачкале с населением почти в миллион человек команда «Легион Динамо» не может на сегодняшний день найти поле для тренировок, поэтому нам пришлось уехать в Кисловодск.

Я не знаю, за счёт чего РФС собирается подготовить футболистов для сборной России, чтобы она стала конкурентоспособной на фоне ведущих сборных мира. Если раздать паспорта очередным иностранцам, то это утопия, а если начать с детско-юношеского футбола по всей стране, сделать футбол легкодоступным, то это правильный ход, хоть и долгий, но кто-то же должен когда-то сделать первый шаг.