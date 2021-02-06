Представитель УЕФА: «Уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент высказался о перспективах российского футбола.

«Уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», - приводит слова Климента «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Что касается российских клубов в еврокубках, то групповой этап преодолел лишь «Краснодар», который занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов и выступит в плей-офф Лиги Европы весной.