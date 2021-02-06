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Представитель УЕФА: «Уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола»

06 Февраля 2021, 00:17,

ФК "Краснодар"

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент высказался о перспективах российского футбола.

«Уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», - приводит слова Климента «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Что касается российских клубов в еврокубках, то групповой этап преодолел лишь «Краснодар», который занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов и выступит в плей-офф Лиги Европы весной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Йозеф Климент
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