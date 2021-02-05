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Николич – о целях на сборы: «Хотим, что каждый игрок провёл по три полных матча»

05 Февраля 2021, 23:25,

Global Look Press

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Эстерсундом» (4:0).

«Не хочу комментировать результаты товарищеских матчей. Наша цель на сборах, чтобы каждый игрок провёл по три полных матча, вчера и сегодня большинство игроков сыграло по 90 минут. Игроки должны набирать форму и выступать лучше и лучше, я доволен этими двумя матчами. Главное, что нет травмированных, чувствую, что ребята прогрессируют.

Адаптация футболистов к новой схеме? Схема не имеет никакого значения, в футболе важна модель и принципы. Мы будем гибкими, хотим играть по разным схемам», - сказал Николич.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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