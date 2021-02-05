Слуцкий: «Казань – та же Москва, только без пробок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий лестно отозвался о Казани.

«Казань — никакая не провинция. Та же Москва, только без пробок. Вы принимали чемпионат мира, становились чемпионом страны, обыгрывали «Барселону» и играли с «Ливерпулем», - приводит слова Слуцкого «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 49-летний специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, по итогам прошлого сезона «казанцы» заняли лишь десятую строчку в чемпионате России.

В сезоне-2020/21 «Рубин» выступает не сильно лучше, после девятнадцати туров подопечные Слуцкого расположились на десятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.