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«Ривер Плейт» начал работу по переходу Дриусси

05 Февраля 2021, 22:35,

Global Look Press

Форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в Аргентину.

Как сообщает TyC Sports, работу по переходу Дриусси начал «Ривер Плейт». Несмотря на огромное желание Дриусси вернуться в Аргентину и готовности отказаться от больших денег, трансфер осложняют несколько факторов. Во-первых, контракт аргентинца с «Зентом» действует до конца следующего года – это значит, что «Ривер Плейту» придётся выложить некоторую сумму, чтобы арендовать футболиста. Во-вторых, перед тем как расстаться с Себастьяном, питерцы должны найти замену нападающему.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл семнадцать матчей за клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
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