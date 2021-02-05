«Ривер Плейт» начал работу по переходу Дриусси

Форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в Аргентину.

Как сообщает TyC Sports, работу по переходу Дриусси начал «Ривер Плейт». Несмотря на огромное желание Дриусси вернуться в Аргентину и готовности отказаться от больших денег, трансфер осложняют несколько факторов. Во-первых, контракт аргентинца с «Зентом» действует до конца следующего года – это значит, что «Ривер Плейту» придётся выложить некоторую сумму, чтобы арендовать футболиста. Во-вторых, перед тем как расстаться с Себастьяном, питерцы должны найти замену нападающему.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл семнадцать матчей за клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.