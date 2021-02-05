ЦСКА договорился со «Стабеком» о переходе Бохинена, в воскресенье футболист прилетит в Москву

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен станет игроком ЦСКА в ближайшее время.

Как сообщает TV2, клубы уже согласовали трансфер норвежца. «Армейцам» осталось согласовать с Бохиненом условия личного контракта. Ожидается, что полузащитник вылетит в Москву в воскресенье. Ни клуб, ни футболист, ни его агент комментировать информацию о переходе не стали.

21-летний Бохинен выступал за сборные Норвегии разных возрастов. Несмотря на столь юный возраст, Эмиль уже сыграл 73 матча за клуб, забил девять голов и отдал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивается стоимость полузащитника в 1,3 миллиона евро.