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ЦСКА договорился со «Стабеком» о переходе Бохинена, в воскресенье футболист прилетит в Москву

05 Февраля 2021, 21:47,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен станет игроком ЦСКА в ближайшее время.

Как сообщает TV2, клубы уже согласовали трансфер норвежца. «Армейцам» осталось согласовать с Бохиненом условия личного контракта. Ожидается, что полузащитник вылетит в Москву в воскресенье. Ни клуб, ни футболист, ни его агент комментировать информацию о переходе не стали.

21-летний Бохинен выступал за сборные Норвегии разных возрастов. Несмотря на столь юный возраст, Эмиль уже сыграл 73 матча за клуб, забил девять голов и отдал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивается стоимость полузащитника в 1,3 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Эмиль Бохинен
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